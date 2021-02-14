Akgül bakanlık müşaviri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararları dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Kadir Turgut Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına getirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda açıkta bulunan spor müşavirliğine de olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül atandı. Naci Ağbal’ın Merkez Bankası Başkanlığı’na getirilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak atanan ve aynı zamanda YÖK üyesi olan İbrahim Şenel, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Konseyi üyesi oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nda açık bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı’na Selman Ayaz, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü yönetim kurulu üyeliğine Hasan Hüseyin Aydemir atandı.