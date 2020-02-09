Akıncı’ya siyasilerden sert tepki: O koltuğa layık değilsin

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın sözlerine sert tepki gösteren siyasiler istifaya çağırdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Kıbrıs Türklüğünün tarihsel hak ve çıkarlarını namuslu şekilde savunmak yerine, Akdeniz’de karanlık hesap yapan küresel emperyalizmin değirmenine su taşıyan ve Rumların stratejik hesaplarına hizmet eden bu şahıs milli gerçeklerden bütünüyle kopmuştur” açıklamasında bulundu. Bahçeli, Akıncı’nın “acil çözüm” diye taviz ve teslimiyetin provokatör sözcülüğüne heves ettiğini bildirdi. Akıncı’nın “Ankara tarafından yutulmaktan” endişe duymasının ve “İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım” demesinin, utanmazlık olduğu kadar, tamiri ve tedavisi imkansız bir Türkiye husumeti taşıdığını vurgulayan Bahçeli, “Bu şahıs KKTC Cumhurbaşkanı olduğu 2015’ten bu tarafa Türk milletinin hassasiyetlerini kaşımaktan, milli duyarlılıkları tahriş ve tahrip etmekten vazgeçmemiş, geri durmamıştır. Akıncı’nın sık sık bahsettiği diyalog devriliş ve tükeniş, dile getirdiği çözüm formülü çöküş ve çürüyüştür” ifadelerini kullandı. Bahçeli, “Ana vatan-yavru vatan ayrımına karşı çıkan, Türkiye’ye ekonomik bağımlılığı azaltmak için Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin desteğine ihtiyaç duyduğunu küstahça seslendiren ve gizli niyetlerini itiraf eden Akıncı ENOSİS’in yörüngesine çoktan girmiştir” dedi. Bahçeli, şunları dile getirdi: “Kıbrıs Türklüğünü Rum planlarına zincirleyip tutsak etmek maksadıyla elinden geleni ardına koymayan Mustafa Akıncı, Türkiye’ye ve Türk milletine şükran duyması gerekirken sırtını dönmüş, yüzünü de zalimlere çevirmiştir. Bu ayıp ve ahlaksızlığın hiçbir vicdanda, hiçbir siyasi anlayışta yeri olamayacaktır. Akıncı’nın işgal ettiği koltuğa layık olmadığı açıktır. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığından derhal istifa ederek emaneti Kıbrıs Türklüğünün iradesine tevdi etmesi kaçınılmaz ve hayati bir sorumluluktur. Akıncı ve yandaşları unutmamalıdır ki Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır. Beşparmak Dağları’na dökülen şehit kanları hiçbir şart altında silinmeyecek, kutlu ceddimizin emanetleri çiğnetilmeyecektir. Akıncı’nın rahatsızlığı geçmeyecekse, Türklüğe kuşkulu bakışı bitmeyecekse bundan sonraki hayatına Güney Kıbrıs Kesimi’nde devam etmesi daha makul ve mantıklı bir tercih olarak önünde durmaktadır.”

‘Küçük hesaplar’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akıncı’nın açıklamalarının makamına yakışmadığını belirterek “Her şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında olan, hak ve menfaatlerini koruyan Türkiye Cumhuriyeti için kullanılan ifadeleri kınıyorum. Küçük hesaplar ve vizyonsuz siyasi yaklaşımlarla KKTC’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin seçim malzemesi yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir” dedi.

‘KKTC et ve tırnak gibidir’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından “Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC et ve tırnak gibidir. Mustafa Akıncı, Türkiye’ye yönelik sözleriyle her şeyden önce ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir. Ankara şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkü’nün yanında durmaya devam edecektir” mesajını paylaştı.

‘Makama saygısızlık’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının, son derece saygın ve onurlu bir makam olduğunu belirtti. Çelik, bu makamda oturan Akıncı’nın yaptığı açıklamaların Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Kıbrıs Türkü’nün haklı davasına karşı saygısız ifadelerle dolu olduğunu aktardı. Çelik, paylaşımında, şunları kaydetti: “Akıncı, KKTC Cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği davanın tam zıddı açıklamalarına bir yenisini eklemiştir. Kıbrıs Türkü’nün davasına düşman olanların söylemlerine benzer açıklamalar yapmaktadır. Akıncı, yaptığı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti’ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir. Tarihimizin milli kazanımlarına ve saygın şahsiyetlerine dil uzatan bu açıklamaları kınıyoruz.. Çelik, “Akıncı, Hatay’ın Türkiye’nin parçası olmasından bile rahatsız olan bir zihniyete sahip. Zaten Akıncı’nın açıklamalarını sevinçle karşılayanlar, Kıbrıs Türk davasına düşmanlık eden Güney Kıbrıslı Rum gazeteleri oldu” açıklamasında bulundu. Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Kıbrıs Türkü’ne düşmanlık eden Rum siyasetçilerin üslubunu Akıncı kendisine yakıştırıyorsa bunun KKTC Cumhurbaşkanlığı makamına da saygısızlık olduğu açıktır. Türkiye Cumhuriyeti her koşulda Kıbrıs Türkü’nün yanındadır. Kıbrıs Türkü’nün davası dün olduğu gibi bundan sonra da tereddütsüz savunulacaktır.”

‘Sandıkta cevap’

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Akıncı’nın sözlerini kınayarak, “Türk olmayan muhatapları karşısında misafirliğe gidince şımarıklık yapmaya başlayan çocuklar gibi davranan bu zatın, Kıbrıs Türkü’nün ve kahraman askerlerimizin canları pahasına korudukları o koltukta oturmayı hak etmediği ortadadır. Türk milleti, Mustafa Akıncı‘ya haddini bildirecek, bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir” dedi.

‘Asla kabul edilemez’

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “KKTC Türkiye’nin her bakımdan bir parçasıdır. KKTC’yi ayakta tutmak, oradaki Kıbrıs’lı soydaşlarımızın haklarını, menfaatlerini, namusların, bağımsızlıklarını korumak için biz milletçe ne büyük fedakarlıklar yaptığımızı en iyi Akıncı’nın bilmesi lazım. KKTC’nin cumhurbaşkanı sıfatıyla böylesine talihsiz bir açıklamanın yapılmış olması asla kabul edilemez” tepkisini gösterdi.

DSP’den de istifa çağrısı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, “Güney Kıbrıs ile anlaşma sağlanamadığı takdirde Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye tarafından yutulacağı” değerlendirmesinde bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı istifaya davet etti. Aksakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu sözleri sarf edebilen birinin öncelikle Türk olması ihtimali tartışmaya açıktır. 1974 yılında yapılan Barış Harekâtı ile özgürlüğü ve kimliği güvenceye kavuşan gerçek Kıbrıs Türklerinin lideri böyle biri olamaz. Derhal istifa etmesi en hayırlısı olur” ifadelerini kullandı.

‘İkinci Tayfur Sökmen olmayacağım’

26 Nisan’da yapılacak Cumhurbaş-kanlığı seçimlerinde yeniden aday olan ve İngiliz The Guardian’a konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye bağlanması konusunun Türkiye’nin kendi çıkarlarına da aykırı olduğunu öne sürdü. Akıncı, “İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım” dedi. Tayfur Sökmen, Fransız mandasına bağlı Hatay Devleti’nin 1939’da referandumla Türkiye’ye bağlanmasını kabul etmişti.