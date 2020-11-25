25.11.2020 - 07:00 | | BALIKESİR AA
Akın’ın testi pozitif çıktı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim. Lütfen tedbirlere uyun ve sağlığınıza dikkat edin” ifadelerini kullandı.
Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.