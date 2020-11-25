MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Akın’ın testi pozitif çıktı
ABONE OL
25.11.2020 - 07:00 | | BALIKESİR AA

Akın’ın testi pozitif çıktı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Akın’ın testi pozitif çıktı

Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim. Lütfen tedbirlere uyun ve sağlığınıza dikkat edin” ifadelerini kullandı.

 

Yatağa bağımlı kadın yangından son anda kurtarıldıBursa'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede katın tamamına yayılırken, evde bulunan yatağa bağımlı kadın, aile fertleri tarafından kurtarıldı. Yangın ise alt katlara yayılmadan itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşinin aracına bomba düzeneği kuran kocanın cezası onandı

Eşinin aracına bomba düzeneği kuran kocanın cezası onandı

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

Bakanlık 81 ile yazı yolladı! Flaş ek ödeme kararı...

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi!

Kızını vahşice işlenen bir cinayete kurban veren anne yetkililere seslendi: Yasayı değiştirin kadınlar yaşasın!

Kızını vahşice işlenen bir cinayete kurban veren anne yetkililere seslendi: Yasayı değiştirin kadınlar yaşasın!

Sıradaki Haber