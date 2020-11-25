Akın’ın testi pozitif çıktı

Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim. Lütfen tedbirlere uyun ve sağlığınıza dikkat edin” ifadelerini kullandı.