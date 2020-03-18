MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri ‘Aklın ve duanın gücüyle yeneceğiz’
ABONE OL
18.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Aklın ve duanın gücüyle yeneceğiz’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Geçmişte daha müşkül anlarda bile yeise ve yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin bu virüs kuşatmasını da yaracağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Aklın ve duanın gücüyle yeneceğiz’

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda koronavirüs salgınına da değinen Bahçeli şu ifadeleri kullandı: “Türk milleti ve bütün insanlık tehdit saçan küresel bir salgınla karşı karşıyadır. Zor günlerin içinden geçtiğimiz aşikardır. Nitekim Türkiye teyakkuza geçmiş, alarm zillerini çalmış, peş peşe isabetli tedbirleri alarak, zamanlama zafiyetine düşmemiştir. Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Geçmişte daha müşkül anlarda bile yeise ve yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin, bu virüs kuşatmasını da yaracağına inanıyorum. Bu süreçte, karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara, provokasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara azami derecede dikkat ve uyanıklık mühim bir sorumluluktur. Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı’nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek insan ve toplum sağlığı açısından mecburiyettir.” ‘Melanet virüse karşı aşılmaz bir cephe oluşturmamız gerektiğini belirten  Bahçeli, hükümetin bütün adımlarını desteklediklerini kaydetti. 

Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili üst üste flaş açıklamalar!İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı corona virüs tedbirleri kapsamında Fransa'dan gelen iki yolcununkarantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler hakkında açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Karantina otobüsünden yolcu kaçırdılar! Tepki yağan görüntülerle ilgili flaş açıklama!

Karantina otobüsünden yolcu kaçırdılar! Tepki yağan görüntülerle ilgili flaş açıklama!

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

Sıradaki Haber