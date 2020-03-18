‘Aklın ve duanın gücüyle yeneceğiz’

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda koronavirüs salgınına da değinen Bahçeli şu ifadeleri kullandı: “Türk milleti ve bütün insanlık tehdit saçan küresel bir salgınla karşı karşıyadır. Zor günlerin içinden geçtiğimiz aşikardır. Nitekim Türkiye teyakkuza geçmiş, alarm zillerini çalmış, peş peşe isabetli tedbirleri alarak, zamanlama zafiyetine düşmemiştir. Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Geçmişte daha müşkül anlarda bile yeise ve yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin, bu virüs kuşatmasını da yaracağına inanıyorum. Bu süreçte, karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara, provokasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara azami derecede dikkat ve uyanıklık mühim bir sorumluluktur. Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı’nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek insan ve toplum sağlığı açısından mecburiyettir.” ‘Melanet virüse karşı aşılmaz bir cephe oluşturmamız gerektiğini belirten Bahçeli, hükümetin bütün adımlarını desteklediklerini kaydetti.