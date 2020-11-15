Akşener: Bir milim geri adım atmayız

Bursa’da bir otelde düzenlenen partisine üye katılım törenine katılan Akşener, yaptığı konuşmada, Türkiye’de yanlış giden durumları değiştirmek için partiyi kurduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

‘Onur sözü verdik’

“Biz ne dedik? ‘Milliyetçiyiz, demokratız, kalkınmacıyız’ ve bugünün bu çarpık düzenini demokrasiyi getirerek, hukukun üstünlüğünü getirerek, çarçuru önleyerek, liyakatsizliği ortadan kaldırıp, akraba kayırmacılığını ortadan kaldırıp, liyakatli insanları bu ülkenin yönetimine getirip, kuvvetler ayrılığını gerçekleştirip, çocuklarımızın, gençlerimizin ülkemize dair umudunu yeniden yeşertip o umudun kalıcı hale getirilmesini sağlayacak bir siyasi hareketiz.

Buradan bir milim geri adım atmamız mümkün değildir. Sandalyelerimiz uğruna, yeniden bir şey olabilelim uğruna, bu çarpık düzenin sahiplerine, değiştirmeyi ilan ettiğimiz, onur sözünü verdiğimiz, bu düzenin sahiplerinin karşısında ne kafa eğeriz ne fikrimiz değişir ne de ayağımız titrer.”