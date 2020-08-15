MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Akşener: Bizim evimiz 83 milyon
ABONE OL
15.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Akşener: Bizim evimiz 83 milyon

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün KRT’de soruları yanıtladı.

Akşener: Bizim evimiz 83 milyon

MHP lideri Bahçeli’nin “evine dön” çağrısının ardından CumhurbaşkanErdoğan’ın, “Yadırgadığım bir davet değil” sözlerine karşılık Akşener’in açıklamaları özetle şöyle:

MÜMKÜN DEĞİL: Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde yer almamız mümkün değil. Bu sistemin Türkiye’ye getirdiği fatura korkunç. Bugüne kadar Sayın Erdoğan ile kamuoyuyla paylaşmadığım görüşme yapmadım. Sayın Devlet Bahçeli, 6 ayda bir bizim partimize bir davet çıkarıyor. Ama hep beni hariç tutardı. İlk defa şahsen beni davet etti. Biz İYİ Parti’yi kolay şartlar altında kurmadık. İYİ Parti’yi bir ev olarak düşünürsek son derece zorlukla kurulmuş, helal lokma yediğimiz bir ev. Bizim evimiz 83 milyondur.

ARZU EDERİM: (Millet İttifakı’nın genişleme ihtimali) Bir bütün olarak, muhalefet partilerinin Millet İttifakı bünyesinde yer almasını arzu ederim.

BAŞARILAR DİLERİM: (İnce’nin başlatacağı ‘Memleket Hareketi’) Henüz Muharrem Bey partisinden ayrılmadı. Ama ayrıldı partisinden, bir parti kurmaya kalkıştı o zaman ancak başarılar dilerim. 

Berat Albayrak açıkladı: Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli varBakan Albayrak, "Ekonomide MİLLİ BAĞIMSIZLIĞIN bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına SAYISIZ kere ÖDEDİ. Sıra bizde! Biz BUGÜN bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, YÜREĞİMİZİ koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

SİHA’lar PKK’ya göz açtırmıyor

SİHA’lar PKK’ya göz açtırmıyor

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Emekli, memur, işçi, herkesi ilgilendiriyor: 3 ay devlet ödeyecek...

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Seyreltilmiş eğitime kademeli geçiş böyle olacak!

Akıncı ilk testini başarıyla geçti

Akıncı ilk testini başarıyla geçti

Sıradaki Haber