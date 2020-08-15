Akşener: Bizim evimiz 83 milyon

MHP lideri Bahçeli’nin “evine dön” çağrısının ardından CumhurbaşkanErdoğan’ın, “Yadırgadığım bir davet değil” sözlerine karşılık Akşener’in açıklamaları özetle şöyle:



MÜMKÜN DEĞİL: Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminde yer almamız mümkün değil. Bu sistemin Türkiye’ye getirdiği fatura korkunç. Bugüne kadar Sayın Erdoğan ile kamuoyuyla paylaşmadığım görüşme yapmadım. Sayın Devlet Bahçeli, 6 ayda bir bizim partimize bir davet çıkarıyor. Ama hep beni hariç tutardı. İlk defa şahsen beni davet etti. Biz İYİ Parti’yi kolay şartlar altında kurmadık. İYİ Parti’yi bir ev olarak düşünürsek son derece zorlukla kurulmuş, helal lokma yediğimiz bir ev. Bizim evimiz 83 milyondur.



ARZU EDERİM: (Millet İttifakı’nın genişleme ihtimali) Bir bütün olarak, muhalefet partilerinin Millet İttifakı bünyesinde yer almasını arzu ederim.

BAŞARILAR DİLERİM: (İnce’nin başlatacağı ‘Memleket Hareketi’) Henüz Muharrem Bey partisinden ayrılmadı. Ama ayrıldı partisinden, bir parti kurmaya kalkıştı o zaman ancak başarılar dilerim.