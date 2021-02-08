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08.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Akşener, Çıray’ı başdanışman atadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir Milletvekili Aytun Çıray’ı başdanışmanı olarak atadı.

Akşener, Çıray’ı başdanışman atadı

Partinin 2. Olağan Kurultayı’nda ismi, “oy verilmeyecekler” listesinde olan ve Genel İdare Kurulu’na (GİK) giremeyen Çıray’ın da aralarında bulunduğu bir grup milletvekili parti içinde muhalif kanadı oluşturmuştu. Milletvekilleri, TBMM’deki grup toplantılarına da katılmamıştı. Çıray, dün Akşener’in daveti üzerine İzmir’den Ankara’ya geldi. Genel Merkez’de gerçekleşen buluşmaya ilişkin bilgi veren Çıray, görüşmenin “çok verimli” geçtiğini söyledi. Çıray, “Daha çok Türkiye’nin sorunlarını ve bunlara yönelik çözümleri konuştuk. Kurultayda yaşananlar gündeme gelmedi; onları zaten kurultayın hemen ertesi gününde görüşmüştük. Bu konuları tekrar konuşarak, geçmişi kaşıyarak bir yere varamazdık. Geçmişten ziyade önümüze baktığımız bir görüşme oldu. Genel başkanlık siyasi işlerden sorumlu başdanışman olarak atandım” dedi.

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