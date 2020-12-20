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20.12.2020 - 07:00 |

Akşener: Esnafın dertlerini dinleyin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlarından, bulundukları il ve bölgelerin sorunlarını dinledi.

Akşener: Esnafın dertlerini dinleyin

Görüşmelerden çıkan sonuçların partinin vatandaşların sorunlarının çözüm için oluşturulacak politikalarına yansıtılacağı öğrenildi. 10-12’şer kişilik gruplar halinde bir araya geldiği başkanlarla illerin ekonomik ve sosyal sorunlarını istişare eden, belediyelerin çalışmaları hakkında bilgi alan İYİ Parti liderinin, teşkilatlardan esnafla sürekli temas halinde olmaları ve esnafın sorunlarını dinlemelerini istediği belirtildi.

Teşkilatların çalışmalarının ve çözüm önerilerinin de ele alındığı toplantılarda öne çıkan sorunların başında çiftçinin tarımsal kredi borçlarıyla ilgili sıkıntılarının geldiği belirtilirken, partinin daha geniş kitlelere ulaşması için üyelik konusunda yapılması gereken faaliyetler üzerinde de durulduğu öğrenildi. l Ankara AA

 

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