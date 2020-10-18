Akşener: Seçim 2023’e kalmaz

Habertürk TV’de soruları yanıtlayan Akşener özetle şunları söyledi: “Seçim 2023’e kalmaz, vatandaşın durumu feci. İktidar bunu taşıyacak gibi gözükmüyor. 2023’te Sayın Erdoğan seçilemez. Sayın Erdoğan damadı ile bu işi yürüteceğim inadıyla gittiği sürece ekonominin iyileşmesi mümkün değil. Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) ok atıldığı bir dönemde barolar gündeme geldi ve parçalandı. Şimdi AYM üzerinden bir tartışma yaşandı. O tartışmayı haklı olduğu bir noktaya getirecek davranışın doğru olmadığını düşünüyorum. Öyle bir keşmekeş ki, (Enis) Berberoğlu’nun özelinde tartışılmakla birlikte esasında hukuk ve adalet krizi yaşıyoruz şu anda. Yalnız ilgili arkadaşın attığı o tweet 1 milyon dolar para verseler AKP açısından faydası olmazdı.”



Akşener, partisindeki oy verilmeyecekler listesi krizi ve tepkili vekillerin grup toplantılarına katılmamasıyla ilgili, “Bizim partimizde art niyetli bir tutum söz konusu değil. Bunlar bütün yapılarda olur. Çarşaf liste yaptım, blok liste yapsaydım bu tartışmalar olmayacaktı” dedi. l ANKARA Milliyet