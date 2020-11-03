Akşener siyasi programlarını iptal etti

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Akşener ve milletvekilleriyle bölgede yaptıkları incelemede, merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında koordinasyon kopukluğunu tespit ettiklerini söyledi. Tatlıoğlu, deprem vergilerine dikkati çekerek, “Türkiye’deki binaları sağlamlaştırmak için 39 milyar dolar vergi toplandı. İktidar, bu paraların nereye harcandığını millete açıklamak zorunda. Hesapları denetimden geçmeyen hükümetlerin meşruiyeti olmaz. Millet bu parayı depreme karşı tedbir alınsın diye verdi. Dolayısıyla bu paraların nerelere harcandığını sorgulamak basının ve milletin hakkıdır” diye konuştu.

Davutoğlu’na tebrik telefonu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi 1. Olağan Genel Kongresi’nde Genel Başkanlığa seçilen Ahmet Davutoğlu’nu arayarak tebrik etti. İYİ Parti’den yapılan açıklamaya göre Akşener, görüşmede Davutoğlu’na başarı temennisinde bulundu.