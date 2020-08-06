Akşener’den Bahçeli’nin çağrısına yanıt: Sayın Erdoğan lütfen ortağı ile ilgilensin
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Evine dön” açıklamasına ilişkin, “Siyasi magazinle meşgul olmasını hiç hoş bulmadığımı ifade etmek isterim” dedi.
Akşener dün Nevşehir kent merkezi ve Acıgöl ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Hacıbektaş ilçesinde Üçler Cemevi ile Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’ni ziyaret edip dua eden Akşener çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Akşener, Bahçeli’nin ‘Evine dön’ çağrısına ilişkin soruya, siyasi magazin konularını siyasi nezaketle bağdaştırmadığını belirttikten sonra şu yanıtı verdi: “Sayın Devlet Bahçeli, milletin sorunları yerine siyasi magazinle meşgul... Tam ibadete açılan, Atatürk’ümüzün özgürleştirdiği Ayasofya’yı ziyaret ettim. Orada mescit namazı kıldım. Bugün de Hacı Bektaş-ı Veli’nin türbesini ziyaret ettik. Bütün değerlerin bizim olduğunu hatırlayarak, hatırlatarak yolumuza devam ediyoruz. Sayın Erdoğan’a bir çağrıda bulunmak istiyorum; ortağı ile ilgilensin, ne zaman Sayın Erdoğan’ın ilgisi azalıyor, Sayın Bahçeli başta ben olmak üzere partime sardırıyor. Biz bundan bıktık... Bir kez daha söyleyeyim; Sayın Erdoğan lütfen ortağınıza yeterli ilgiyi gösterin.”