Akşener’den Bahçeli’nin çağrısına yanıt: Sayın Erdoğan lütfen ortağı ile ilgilensin

Akşener dün Nevşehir kent merkezi ve Acıgöl ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Hacıbektaş ilçesinde Üçler Cemevi ile Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’ni ziyaret edip dua eden Akşener çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Akşener, Bahçeli’nin ‘Evine dön’ çağrısına ilişkin soruya, siyasi magazin konularını siyasi nezaketle bağdaştırmadığını belirttikten sonra şu yanıtı verdi: “Sayın Devlet Bahçeli, milletin sorunları yerine siyasi magazinle meşgul... Tam ibadete açılan, Atatürk’ümüzün özgürleştirdiği Ayasofya’yı ziyaret ettim. Orada mescit namazı kıldım. Bugün de Hacı Bektaş-ı Veli’nin türbesini ziyaret ettik. Bütün değerlerin bizim olduğunu hatırlayarak, hatırlatarak yolumuza devam ediyoruz. Sayın Erdoğan’a bir çağrıda bulunmak istiyorum; ortağı ile ilgilensin, ne zaman Sayın Erdoğan’ın ilgisi azalıyor, Sayın Bahçeli başta ben olmak üzere partime sardırıyor. Biz bundan bıktık... Bir kez daha söyleyeyim; Sayın Erdoğan lütfen ortağınıza yeterli ilgiyi gösterin.”