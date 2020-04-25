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25.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Akşener’den “FETÖ’cü” açıklaması: İftirayı atanlar gereğini yapsınlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Haber Global TV’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Akşener’den “FETÖ’cü” açıklaması: İftirayı atanlar gereğini yapsınlar

Akşener, “İYİ Parti HDP’yi nereye konumlandırıyor?” sorusuna, “PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyor. Seçmen hiçbir zaman A Partisi’nin ve B Partisi’nin marabası da değildir. Ama biz HDP’yi PKK’nın yanı başında, onun uzantısı olarak konumlandırıyoruz” yanıtını verdi. Akşener, özetle şunları kaydetti:İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Haber Global TV’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Akşener, “İYİ Parti HDP’yi nereye konumlandırıyor?” sorusuna, “PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyor. Seçmen hiçbir zaman A Partisi’nin ve B Partisi’nin marabası da değildir. Ama biz HDP’yi PKK’nın yanı başında, onun uzantısı olarak konumlandırıyoruz” yanıtını verdi. Akşener, özetle şunları kaydetti:PROBLEM VAR: (Yardım kampanyaları) Yardım kampanyalarının yapılmasında bir problem yok. Yani bu ülkede Ensar, TÜRGEV yardım kampanyaları yapıyor. Asıl mesele özellikle İstanbul ve Ankara belediyelerinin. Millet İttifakı’nın belediye başkanlarının yaptığı kampanyanın durdurulması, hesaplarına el konulması problemi var.GEREĞİNİ YAPMALIDIR: (FETÖ’cü müsünüz?) Hayır. Ben demiştim ki ‘bu konuda iddia sahipleri gereğini yapmalıdır.’ İddia ve isnatta bulunup gereğini yapamıyorsun. Bütün devlet ellerinde, yargı ellerinde, polis ellerinde her şey ellerinde. Dolayısıyla bu esnada bunu yapanlar benim için iftiradır. Bu iftirayı atanlar gereğini yapsınlar. Yani aşağı yukarı 2016’dan beri sanıyorum bunu yapan insanlar var. Tek bir adım atmadılar ve geziyorlar. Onun için iddia sahibi iddiasını ispatlamakla mükelleftir. l

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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