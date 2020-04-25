Akşener’den “FETÖ’cü” açıklaması: İftirayı atanlar gereğini yapsınlar

Akşener, “İYİ Parti HDP’yi nereye konumlandırıyor?” sorusuna, “PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyor. Seçmen hiçbir zaman A Partisi’nin ve B Partisi’nin marabası da değildir. Ama biz HDP’yi PKK’nın yanı başında, onun uzantısı olarak konumlandırıyoruz” yanıtını verdi. Akşener, özetle şunları kaydetti:İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Haber Global TV’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Akşener, “İYİ Parti HDP’yi nereye konumlandırıyor?” sorusuna, “PKK terör örgütünün yanına konumlandırıyor. Seçmen hiçbir zaman A Partisi’nin ve B Partisi’nin marabası da değildir. Ama biz HDP’yi PKK’nın yanı başında, onun uzantısı olarak konumlandırıyoruz” yanıtını verdi. Akşener, özetle şunları kaydetti:PROBLEM VAR: (Yardım kampanyaları) Yardım kampanyalarının yapılmasında bir problem yok. Yani bu ülkede Ensar, TÜRGEV yardım kampanyaları yapıyor. Asıl mesele özellikle İstanbul ve Ankara belediyelerinin. Millet İttifakı’nın belediye başkanlarının yaptığı kampanyanın durdurulması, hesaplarına el konulması problemi var.GEREĞİNİ YAPMALIDIR: (FETÖ’cü müsünüz?) Hayır. Ben demiştim ki ‘bu konuda iddia sahipleri gereğini yapmalıdır.’ İddia ve isnatta bulunup gereğini yapamıyorsun. Bütün devlet ellerinde, yargı ellerinde, polis ellerinde her şey ellerinde. Dolayısıyla bu esnada bunu yapanlar benim için iftiradır. Bu iftirayı atanlar gereğini yapsınlar. Yani aşağı yukarı 2016’dan beri sanıyorum bunu yapan insanlar var. Tek bir adım atmadılar ve geziyorlar. Onun için iddia sahibi iddiasını ispatlamakla mükelleftir. l