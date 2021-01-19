MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Akşener’den Magro’ya: Hafif Angaralı
ABONE OL
19.01.2021 - 07:00 | | Ankara Milliyet

Akşener’den Magro’ya: Hafif Angaralı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün sırasıyla AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Fransa Büyükelçisi Hervé Magro’yu kabul etti. Türkiye’deki görevlerine yeni atanmaları dolayısıyla büyükelçilerin Akşener’e nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Akşener’den Magro’ya: Hafif Angaralı

Ziyarette ilginç anlar da yaşandı. Magro’nun ziyaret fotoğrafı için kendisini bekleyen Akşener’i gördüğünde Türkçe, “Merhaba, Sayın Başkanım” demesi İYİ Parti liderine sürpriz oldu. Şaşkınlığını, “ah harika” ifadesiyle ortaya koyan Akşener, Magro’ya fotoğraf için durması gerektiği yeri eliyle işaret ederken, “Ben iyiyim. Buyrun bir fotoğraf çekecekler” dedi. Magro’nun kolunda taşıdığı paltosunu görevlilere vermesinin ardından ikili Türk bayrağı ve İYİ Parti bayrağı önünde poz verdi. Bu sırada Akşener, Magro’ya bakarak, “Aksansız Türkçe” derken, Magro “Evet. Biraz Ankaralıyım ondan” cevabını verdi. Akşener de gülümseyerek, “Hafif Angaralı havası” var ifadesini kullandı. 1960 Ankara doğumlu olan Magro’nun babasının büyükelçilikteki görevi nedeniyle 13 yaşına kadar Ankara’da yaşadığı belirtildi.              

 

Kars'ta katliam gibi kazaKars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, baba Asil Koca, anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki Toprak Ege Koca hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

4 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu! Gözaltılar var...

4 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu! Gözaltılar var...

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

81 ilde milyonlarca kişiye mektup gitti! Geri sayım başladı

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

Temsilcilik açmayan sosyal ağa reklam cezası

Cevat Akşit kimdir, kaç yaşında? Cevat Akşit hocanın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

Cevat Akşit kimdir, kaç yaşında? Cevat Akşit hocanın sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi

Sıradaki Haber