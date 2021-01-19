Akşener’den Magro’ya: Hafif Angaralı

Ziyarette ilginç anlar da yaşandı. Magro’nun ziyaret fotoğrafı için kendisini bekleyen Akşener’i gördüğünde Türkçe, “Merhaba, Sayın Başkanım” demesi İYİ Parti liderine sürpriz oldu. Şaşkınlığını, “ah harika” ifadesiyle ortaya koyan Akşener, Magro’ya fotoğraf için durması gerektiği yeri eliyle işaret ederken, “Ben iyiyim. Buyrun bir fotoğraf çekecekler” dedi. Magro’nun kolunda taşıdığı paltosunu görevlilere vermesinin ardından ikili Türk bayrağı ve İYİ Parti bayrağı önünde poz verdi. Bu sırada Akşener, Magro’ya bakarak, “Aksansız Türkçe” derken, Magro “Evet. Biraz Ankaralıyım ondan” cevabını verdi. Akşener de gülümseyerek, “Hafif Angaralı havası” var ifadesini kullandı. 1960 Ankara doğumlu olan Magro’nun babasının büyükelçilikteki görevi nedeniyle 13 yaşına kadar Ankara’da yaşadığı belirtildi.