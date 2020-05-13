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13.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Akşener’den Önder’e yanıt: İsnat eden ispat etmekle yükümlüdür

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti’nin geçmişte kendilerine aracı göndererek fikirlerini sorduğunu ve “Fikrimizi merak eden bir siyasal parti şimdi bize koordinat biçemez” diyen HDP’li Sırrı Süreyya Önder’i ispata çağırdı.

Akşener’den Önder’e yanıt: İsnat eden ispat etmekle yükümlüdür

Akşener, önceki akşam BideBunu İzle YouTube kanalında konuya ilişkin soru üzerine şunları söyledi: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP’ye, ‘biz nerede ne yapalım’ diye bir soru sormuşluğumuz gayri resmi, resmi kesinlikle yoktur. Şimdi isnat eden, ispat etmekle görevlidir... Biz prensip olarak İYİ Parti olarak çok netiz bu konuda. PKK, FETÖ, IŞİD, El Kaide PYD, YPG her ne terör örgütü varsa ne onlarla legal, illegal; sevgi veya saygı bağlamında bir duruşu olan yapılarla bir arada olmamız, yan yana gelmemiz mümkün değildir.”

Akşener, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın kendisine yönelik “İP’in ucundaki hanımefendi, Başbakan olacağı söylemleriyle başladığı ihanet sürecinde soluğu CHP’nin kucağında, HDP’nin kanatları altında almıştır” açıklaması konusunda da “O çamurun içine yeminim var girmeyeceğim. Bir kelimeyle hepsinin yüzünü kapkara ederim de yeminim var girmeyeceğim” dedi. 

Her gece Amasya'yı foşur foşur yıkıyorlarAmasya Belediyesi ekipleri, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında, her gece cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediyor.
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