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05.02.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Akşener’den Suriye tepkisi: Gök kubbeyi alçakların başına yıkın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akşener’den Suriye tepkisi: Gök kubbeyi alçakların başına yıkın

Akşener Suriye rejim güçlerinin İdlib’deki TSK unsurlarına yönelik saldırısını “Orta Doğu’da oynanan çirkin bir satrancın yeni hamleleri” olarak nitelendirdi. Akşener, “Türk yurdu, dahili ve harici bedhahların tüm gayretlerine rağmen ayakta kalmaya devam edecek. Şehitlerimiz var. Ordumuz teyakkuzda. Cenazelerimizi kaldıracağız. Mehmedimize moral vereceğiz” dedi.


Türkiye’nin Ukrayna’ya 200 milyon liralık askeri yardım yapacağının açıklandığını anımsatan Akşener, şöyle devam etti: “Aynı günün gecesi, Ukrayna ile Kırım’ın işgali nedeniyle sorunlu olan Rusya’nın kontrolündeki Suriye ordusu, Türk askerini hedef alıyor. O satrancın tarifi açık; askeri yardım yapıyor ve askeri hedef oluyoruz. Üstelik Rusya, pişkinlik edip ‘Türkiye bize çalışmalarıyla ilgili bilgi vermedi’ diyor. Sayın Erdoğan da bu acı tabloya rağmen seyahatini iptal etmeyip Ukrayna’ya gidiyor. Gelişmelerden memnun musun Sayın Erdoğan? ‘Dostum’ siyasetinle bizi soktuğun bataklıktan memnun musun?" 

Çamlıca Kulesi’nde inşaat çalışmalarında sona gelindiÇamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. 365 metre yüksekliğindeki kulenin alt kısmının da tamamlandığı görüldü. Kuledeki çalışmalarda gelinen son durum ise havadan görüntülendi.
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