Akşener’in adaylığı iddiasına yanıt: Bu değerlendirmeye açık bir konudur

Dervişoğlu, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’yi yöneten iktidar ve ortağının, gerçekleri perdeleyerek çeşitli gündemlerin peşinden koştuğunu savundu. ABD Başkan adayı Joe Biden’ın, Türk siyasetiyle ilgili sözlerini değerlendiren Dervişoğlu, Türk siyasetine yön verecek yegane gücün, büyük Türk milleti olduğunu vurguladı. İktidarın, tepki vermesine rağmen muhalefeti “sessiz kalmakla” itham ettiğini belirten Dervişoğlu, “Şu ana kadar o hadsiz sözlerin muhatabı olan partili Cumhurbaşkanından tek bir kelime duyan oldu mu? İYİ Parti de bir muhalefet partisidir. O sözlerin muhatabı değildir” ifadesini kullandı.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak Akşener’in adının geçtiğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Dervişoğlu, “Türkiye’nin gündeminde çok kısa bir takvim içerisinde gerçekleştirilecek bir seçim varsa bu değerlendirmeye açıktır. İYİ Parti, bu tür konuları yetkili organlarında konuştuktan sonra karara bağlar ve ondan sonra kamuoyuyla paylaşır” dedi.