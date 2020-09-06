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06.09.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Albayrak ailesine hakaret davasında 6 yıl hapis istemi

Sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu için tutuklanan Mehmet Fatih K. hakkında altı yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Albayrak ailesine hakaret davasında 6 yıl hapis istemi
ELİF ALTIN İstanbul

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yapan şahıslara yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da re’sen soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan şüpheli Mehmet Fatih K. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık şüpheli Mehmet Fatih K. hakkında “Kamu görevlisine hakaret” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

 

Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
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