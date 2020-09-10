Albayrak’tan geçmiş olsun telefonu

Albayrak, Twitter hesabından, görüşmeye ilişkin şu paylaşımda bulundu: “Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sayın Faik Öztrak ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim. Rabbim’den tüm hastalara acil şifalar diliyorum.”