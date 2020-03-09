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09.03.2020 - 11:53 | | AA

Ali Babacan, partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi

Eski bakanlardan Ali Babacan, partisi için kuruluş dilekçesi ile ilgili evrakı İçişleri Bakanlığı'na teslim etti.

Ali Babacan, partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi

Partiye ilişkin evrak ile kuruluş dilekçesini vermek üzere saat 10.30'da İçişleri Bakanlığına gelişinde Babacan'a, Hasan Canpolat, Mehmet Emin Ekmen ve İdris Şahin de eşlik etti.

 

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