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10.09.2020 - 07:00 | | Ankara Milliyet

Alman Bakan’a D. Akdeniz mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile telefonda görüştü.

Alman Bakan’a D. Akdeniz mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, başta Doğu Akdeniz’deki gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Akar, görüşmede, Türkiye’nin çözümsüzlükten değil, sorunların diyalog ile çözümünden yana olduğu bildirdi. Diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliğini belirten Bakan Akar, bunlarla birlikte Türkiye’nin haklı ve kararlı olduğunu, hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğini ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını savunmaya devam edeceğini vurguladı.

 

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