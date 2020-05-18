MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Almanya'da skandal! Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklaması
ABONE OL
18.05.2020 - 13:52 | | milliyet.com.tr

Almanya'da skandal! Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'daki camiye gerçekleştirilen ırkçı saldırıya ilişkin son dakika açıklaması yaptı.

Almanya'da skandal! Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklaması

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Mübarek Ramazan ayı ve salgın döneminde bile Avrupa’da ırkçılık&İslam düşmanlığı devam ediyor. Almanya’daki camimize yapılan çirkin saldırı bunun son örneği. Bu çirkin olayda kullanılan sembol aslında bu hastalıklı zihniyeti tasvir ediyor. Bu olayın failleri derhal yakalanmalı.

Almanyada skandal Bakan Çavuşoğlundan son dakika açıklaması

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Almanya'da skandal! Cami kapısına domuz kafası asıldı
Dünyanın dört bir yanındaki müzisyenler, Türk icadı Cümbüş sayesinde bir araya geldiDünyanın dört bir yanından müzisyenler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk icadı Cümbüş sayesinde bir araya geldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1930 yılında "Bu çalgı hangi Meclise girse, etrafına eğlence ve neşe saçar. Adı Cümbüş olsun" diyerek adını koyduğu, Cumhuriyetin ilk yıllarında icat edilip, önce yurt sonra da dünya çapında kabul gören Cümbüş, dünyanın dört bir yanında müzisyeni bir araya getirdi. Çalışma Cümbüş üretiminin dünyadaki tek patent hakkına sahip olan Zeynel Abidin Cümbüş firması tarafından yapıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Harekat Merkezi'nde brifing aldı

Son dakika! İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Harekat Merkezi'nde brifing aldı

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

Son dakika haberler: Sokağa çıkma yasağında ceza kesilen kadından gazeteciye tehdit!

Son dakika haberler: Sokağa çıkma yasağında ceza kesilen kadından gazeteciye tehdit!

Sıradaki Haber