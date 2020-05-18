18.05.2020 - 13:52 | | milliyet.com.tr
Almanya'da skandal! Bakan Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'daki camiye gerçekleştirilen ırkçı saldırıya ilişkin son dakika açıklaması yaptı.
Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Mübarek Ramazan ayı ve salgın döneminde bile Avrupa’da ırkçılık&İslam düşmanlığı devam ediyor. Almanya’daki camimize yapılan çirkin saldırı bunun son örneği. Bu çirkin olayda kullanılan sembol aslında bu hastalıklı zihniyeti tasvir ediyor. Bu olayın failleri derhal yakalanmalı.
Dünyanın dört bir yanındaki müzisyenler, Türk icadı Cümbüş sayesinde bir araya geldiDünyanın dört bir yanından müzisyenler, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk icadı Cümbüş sayesinde bir araya geldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1930 yılında "Bu çalgı hangi Meclise girse, etrafına eğlence ve neşe saçar. Adı Cümbüş olsun" diyerek adını koyduğu, Cumhuriyetin ilk yıllarında icat edilip, önce yurt sonra da dünya çapında kabul gören Cümbüş, dünyanın dört bir yanında müzisyeni bir araya getirdi. Çalışma Cümbüş üretiminin dünyadaki tek patent hakkına sahip olan Zeynel Abidin Cümbüş firması tarafından yapıldı.