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27.08.2020 - 07:00 | | TEKİRDAĞ AA

‘Alparslan da bizim Atatürk de bizim’

‘Alparslan da bizim Atatürk de bizim’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Tekirdağ’da düzenlediği basın toplantısında, 26 Ağustos 1071 tarihinde Anadolu’nun kapılarını Türklere açıldığını, 30 Ağustos 1922’de de bu toprakların emperyalistlere hiçbir zaman bırakılmayacağının yedi düvele gösterildiğini söyledi.

‘Kapıları açtı’

Öztrak, “Anadolu’nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan da bizimdir, Anadolu’nun sonsuza kadar vatanımız olarak kalacağını tarihe müjdeleyen büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir” dedi. 

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