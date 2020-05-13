Altay’dan 19 Mayıs çağrısı: Gençlere sokağa çıkma izni verilsin

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlere sokağa çıkma izni verilmesini isteyerek, “Ben sokakları, meydanları dolduralım demiyorum. Ama bir garabet var. Gençlere sokağa çıkma iznini 19 Mayıs’ta değil, 20-21 Mayıs’ta vermek 19 Mayıs’ı hafifletmek anlamı taşır. Gel bu yanlıştan dön” dedi.



Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hükümetin “normalleşme” adımları kapsamında aldığı bazı kararları eleştiren Altay, “Camiler, TBMM kapalıyken AVM’leri açabiliyoruz. Ben Bilim Kurulu’nun üzerinde mutabık kalmadığı AVM’lerin açılmasının, sağlık emekçilerinin verdiği mücadeleye darbe olduğunu düşünüyorum” dedi.



Altay, meslek örgütleriyle ilgili yasal düzenleme çalışması konusundaki soruya ise “Kamuoyuna yansıyan şekliyle bir teklif gelirse, bu artık örtülü diktatörlükten açık diktatörlüğe geçişin ayak sesleridir. Ben, Erdoğan’ın buna cesaret edeceğine ihtimal bile vermem, vermek de istemem” karşılığını verdi.



19 Mayıs çağrısı



Altay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlere sokağa çıkma izni verilmesini isteyerek, “Ben sokakları, meydanları dolduralım demiyorum. Ama bir garabet var. Gençlere sokağa çıkma iznini 19 Mayıs’ta değil, 20-21 Mayıs’ta vermek 19 Mayıs’ı hafifletmek anlamı taşır. Gel bu yanlıştan dön” dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, “memleket masası” çağrısını da anımsatan Altay, “Erdoğan’a düşen böyle bir teklif geldiğinde ‘hay hay’ deyip kollarını açmaktı. Aslında geç kalınmış da değil. Erdoğan bak önümüzde bir de 19 Mayıs var. 19 Mayıs’ta bir gün Cumhurbaşkanı ol. Her gün AK Parti Genel Başkanısın zaten. Bir gün Cumhurbaşkanı ol, herkese elini uzat” ifadelerini kullandı.



‘İçin rahat olsun’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın herkese “maske” tavsiye ettiğini belirten Altay, “Toplumun yarısı maske bulamıyor. Ama Erdoğan bir darbe maskesi icat etti. Erdoğan senin icat ettiğin darbe maskesi CHP’li belediyelerin başarılı hizmetlerini örtmeye yetmez, başarısızlıklarını örtmez” diye konuştu. Altay, şunları kaydetti: “Erdoğan seninle sandıkta hesaplaşacağız. İçin rahat olsun. Erdoğan, kusurlarını, ayıplarını ve günahlarını örtmek için üç şeye sıkı sarılıyor: Darbe, CHP, dış güçler. Erdoğan seni oradan indireceğiz, muhalefetin görevi iktidarı değiştirmektir. Yalnız şunu bil, sandığın dışında hiçbir gücün, hukukun dışında hiçbir gücün Erdoğan’a ve AK Parti’ye dokunmasına müsaade etmeyeceğiz. Erdoğan’ı sandık marifetiyle indireceğiz. Sandık ve hukuk dışında hiçbir gücün Erdoğan’ın yakasına ilişmesine bizim müsaademiz yoktur.”