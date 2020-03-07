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07.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Altay’dan ‘süpersonik fezleke’ benzetmesi: Feda edilebilecek tek vekilimiz yok

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezlekeye, “süpersonik fezleke” denilebileceğini belirterek, “Anayasa Komisyonu Başkanımızın, ‘Cumhurbaşkanı daha fazla sinirlenmesin’ deyip bu dosyayı alelacele görüşeceğine ihtimal vermiyorum” dedi.

Altay’dan ‘süpersonik fezleke’ benzetmesi: Feda edilebilecek tek vekilimiz yok

Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, içeride ve dışarıda çok sıcak günler yaşadıklarını söyledi. “Geçen günlerde Erdoğan’ın başlattığı, Engin Özkoç ile devam eden gerilimin nedenine iyi bakmak lazım” diyen Altay, saygının saygıyı, saygısızlığın da saygısızlığı doğurduğunu belirtti. “Devletin başının nezaket kurallarına uymayan üslubunun, aşağıdan cevap bulmasını doğal karşılamak” gerektiğini iddia eden Altay, Özkoç’u eleştirenlere, “Söyleyene değil söyletene bak” atasözünü hatırlattı. Altay, “Burada çok ama çok ağır tahrik unsuru, nefsi müdafaa, kötü sözün tekraren iadesi vardır. ‘Böyle olmasa daha mı iyiydi’ derseniz; elbette. Türk siyaseti için daha iyiydi” dedi. Altay, “Yargı sopasına boyun eğecek bir tek CHP’li, feda edilebilecek bir grup başkanvekilimiz, milletvekilimiz, il ve ilçe başkanımız, bir tek CHP üyemiz yoktur. Herkesi hukuka, Anayasa’ya bağlı kalmaya çağırıyorum. Gerilim bitirilmelidir” diye konuştu. 

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