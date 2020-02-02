‘Altın vuruş için son adımlarını atıyorlar’

Kurtulmuş, Ankara Kızılcahamam Eliz Otel’de düzenlenen Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) 2. Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, dünyadaki vekalet savaşlarının son bulmaması halinde daha büyük savaşların fitilinin ateşleneceğini ve dünyanın çok büyük bir türbülansa gireceğini kaydetti. Kurtulmuş, “Orta Doğu coğrafyası, bütün bu vekalet savaşlarının, maalesef kanlı bir satranç tahtasına dönüştürülmüştür. Silahlandırdıkları terör gruplarıyla Orta Doğu coğrafyasını hallaç pamuğu gibi atmışlardır. Vekalet savaşında kazanan tek ülke İsrail. Vekalet savaşları ve İslam dünyasının iç çatışmalarının sonucu İsrail kendi tabiriyle artık son noktaya gelmiş ve altın vuruşu yapabilecek bir noktaya doğru son adımlarını atmaya başlamıştır” ifadelerini kullandı.



‘Oyun seyretmiyoruz’



İslam dünyasının siyasal ve zihinsel bölünme süreci yaşadığını belirten Kurtulmuş, bazı arap ülkelerinin “bu değerlendirmeye değer bir projedir” diyerek, saf değiştirmek için hazırlık yaptığını belirterek, “Hangi hükümet bu anlaşmanın yanında durursa dursun, İslam dünyasının hiçbir yerinde, hiçbir Müslüman millet bu anlaşmanın tarafı olmayacak ve Kudüs davasını satmayacak” değerlendirmesinde bulundu.



Kurtulmuş, Türkiye’nin geçirdiği zor dönemlerin büyük riskler taşıdığı gibi büyük fırsatları da ortaya koyduğunu söyleyerek, “Türkiye artık dünyanın oynanan oyunları seyreden bir ülkesi değil, kendi gücünün çok üstünde bir gücü ortaya koyarak, oyunları kurabilen bir ülke noktasına gelmiştir. Örnek olarak Libya’daki çıkışımız ve Suriye’de yapmış olduğumuz 3 operasyonla, orada oynanan oyunu bozma çabalarımız, gerçekten önümüzdeki dönemde meyvelerini verecektir” dedi.