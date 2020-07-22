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Altun, bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸen MGK ToplantÄ±sÄ±'na iliÅŸkin Twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klamada bulundu. Altun, "BugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen MGK toplantÄ±mÄ±zda Libya'dan Suriye'ye, Irak'tan Azerbaycan ve Akdeniz'e kadar, bÃ¶lgemizi ilgilendiren tÃ¼m meseleler ele alÄ±nmÄ±ÅŸ, milli bekamÄ±z iÃ§in gÃ¼venlik politikalarÄ±mÄ±zdaki tavizsiz duruÅŸumuz bir kez daha ortaya konmuÅŸtur.Â TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devleti, PKK/PYD ve DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini bozguna uÄŸrattÄ±ÄŸÄ± gibi, Libya'da meÅŸru hÃ¼kÃ¼metin karÅŸÄ±sÄ±nda oluÅŸan gayrimeÅŸru cepheyi de yerle yeksan edecek gÃ¼Ã§ ve kudrettedir.Â Her zaman sÃ¶ylediÄŸimiz gibi bugÃ¼n de bir kez daha tÃ¼m dÃ¼nyaya sesleniyoruz; bÃ¶lgemizden Akdeniz'in en uÃ§ noktalarÄ±na kadar, TÃ¼rkiye'ye raÄŸmen baÅŸarÄ±lÄ± olacak hiÃ§bir proje ve giriÅŸim olamaz. Bu coÄŸrafyada TÃ¼rkiye'ye raÄŸmen elde edilecek hiÃ§bir kazanÄ±m yoktur" ifadelerini kullandÄ±.Â

Fahrettin Altun, aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n liderliÄŸinde TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devleti, tarihinden aldÄ±ÄŸÄ± sarsÄ±lmaz gÃ¼Ã§ ve inanÃ§la gÃ¶nÃ¼lleri ihya etmeye, bÃ¶lgemizde kurulmuÅŸ olan ÅŸer odaklarÄ±nÄ± bu topraklardan silmeye son derece kararlÄ±dÄ±r. TÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n sancÄ±lÄ± bir doÄŸumun eÅŸiÄŸinde olduÄŸu, insanlÄ±k ailesinin huzur ve barÄ±ÅŸa hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar ihtiyaÃ§ duyduÄŸu bu Ã¶nemli eÅŸikte TÃ¼rkiye, tÃ¼m dÃ¼nya mazlumlarÄ±na ÅŸemsiye olmaya devam edecek ve insanlÄ±ÄŸÄ±n arzuladÄ±ÄŸÄ± esenlik ortamÄ±nÄ± inÅŸa etmek iÃ§in var gÃ¼cÃ¼yle Ã§alÄ±ÅŸacaktÄ±r."