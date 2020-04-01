Altun: Kilit noktamız tedbirlere uymak

Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kapsamlı bir koronavirüs zirvesi daha gerçekleştirildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı’nın aynı zamanda, halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması ve üretime devam edilmesi gerektiği için ülkede bu yöndeki faaliyetlerin tamamen durdurulmayacağına işaret ettiğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti: “Virüsün yayılmasını önlemek için birtakım sert kararlar aldık. Bu mücadelenin kilit noktası, vatandaşlarımızın bütün tedbirlere uyması olacaktır. Vatandaşlarımız büyük bir itidal örneği sergiliyor ve ‘evde kal’ çağrılarımıza uyuyorlar. Sosyal medya ve diğer mecralardaki dezenformasyon kampanyaları ve yanlış tavsiyelerle mücadele konusunda da oldukça dikkatliyiz.”