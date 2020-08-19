19.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Altun ve Ünal’dan muhalefete: Yedi ay boyunca siz niye sustunuz?
ABD Başkan adayı Joe Biden’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamasına ilişkin tartışmada, iktidar ve muhalefet arasında “7 ay polemiği” yaşanıyor. Muhalefet, Biden’ın sözlerinin açıklama yaptığı tarihten 7 ay sonra gündeme gelmesi üzerinden iktidar kanadına eleştiriler yöneltirken, yanıt İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’dan geldi.
Altun, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Biden’ın ‘muhalefetle el ele Erdoğan’ı devireceğiz’ sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hâlâ net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan ‘7 ay niye beklediniz?’ diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?” ifadelerini kullandı.
Ünal da, Altun’un bu açıklamasını şu yorumla twitter hesabından paylaştı: “Kemal Kılıçdaroğlu Biden’ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun’a saldırarak konuyu geçiştiriyor. Asıl soru şudur: Biden, ocakta ‘Erdoğan’ı sizinle devireceğini’ söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz?”