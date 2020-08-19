Altun ve Ünal’dan muhalefete: Yedi ay boyunca siz niye sustunuz?

Altun, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Biden’ın ‘muhalefetle el ele Erdoğan’ı devireceğiz’ sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hâlâ net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan ‘7 ay niye beklediniz?’ diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz?” ifadelerini kullandı.

Ünal da, Altun’un bu açıklamasını şu yorumla twitter hesabından paylaştı: “Kemal Kılıçdaroğlu Biden’ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun’a saldırarak konuyu geçiştiriyor. Asıl soru şudur: Biden, ocakta ‘Erdoğan’ı sizinle devireceğini’ söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz?”