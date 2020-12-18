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18.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Altun’dan “17 Aralık” mesajı: Yaratmaya çalıştıkları algılarda boğulacaklar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “FETÖ’nün darbe girişimlerini, operasyonlarını, gerçek yüzlerini tüm dünyaya anlatmak için çalışmaya devam edecek, bu vatanı terör örgütlerine, onların hamilerine teslim etmeyeceğiz” dedi.

Altun’dan “17 Aralık” mesajı: Yaratmaya çalıştıkları algılarda boğulacaklar

Altun Twitter’dan yaptğı açıklamada şu açıklamada bulundu: “Bugün; demokrasimize, milli irademize, Cumhurbaşkanımıza karşı uluslararası tezgahlarda haince işlenmiş ve FETÖ tarafından uygulanan 17 Aralık darbe girişiminin yıl dönümü. Bu tarihleri unutturmamak demokrasimizi ve bağımsızlığımızı korumak için en öncelikli görevimizdir. Türkiye’nin binbir emekle bugünlere getirdiği demokratik siyaseti, milli egemenliği, bağımsızlık iradesini baltalamaya çalışan FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı zihinsel alanda da mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaratmaya çalıştıkları algılarda boğulacaklar. Hakikate yenilecekler. FETÖ’nün darbe girişimlerini, operasyonlarını, saldırılarını ve gerçek yüzlerini tüm dünyaya anlatmak için çalışmaya devam edecek, şehitlerimizin ve gazilerimizin hukukunu sonuna kadar koruyacak, bu vatanı terör örgütlerine, onların hamilerine, işbirlikçilerine teslim etmeyeceğiz.”

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