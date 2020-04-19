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19.04.2020 - 07:00 | | Ankara Milliyet

Altun’dan Koloğlu için başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaşamını yitiren gazeteci, yazar ve tarihçi Orhan Koloğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve basın camiasına başsağlığı diledi.

Altun’dan Koloğlu için başsağlığı mesajı

Altun, Twitter hesabından, 91 yaşında hayatını kaybeden Koloğlu için başsağlığı mesajı paylaştı. Türkiye’nin izniyle bağımsız Libya’nın ilk Başbakanı olan Sadullah Koloğlu’nun oğlu olan Orhan Koloğlu’nun 91 yıllık ömrüne 90 kitap sığdırmış önemli bir aydın olduğunu ifade eden Altun, “Geçmişimizi kalemiyle aydınlatan nice aydınımız gibi Orhan Koloğlu da fikirleriyle bilgi dünyamızı zenginleştirmiş, gelecek nesillere değerli tavsiyelerle dolu nice çalışmayı miras bırakmıştır. Orhan Koloğlu, ömrünün son zamanlarında dahi ülke meselelerini kendine dert edinmiş ve milli aydın kimliğiyle ülkemiz için fikri çalışmalarda bulunmayı ihmal etmemiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum” dedi. 

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