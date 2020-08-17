‘Anadolu’ya sevgi ve barış getirdi’

“2020 Yılı 27’nci Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü”ne layık görülen Hızır Avusturya Derneği Başkanı Zöhre Doğan’a ödülünü takdim eden Kılıçdaroğlu, daha sonra kürsüye geldi.

‘Şükranla anıyorum’

Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli’nin, Anadolu’ya, sevgi ve barış getirdiğini, o asırlarda halkın ilimle tanışmasını sağladığını belirtti.

Hacı Bektaş Veli’nin felsefesinin asırlar sonra da yaşıyor olmasının, onun evrensel düşüncesinden kaynaklandığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Anadolu’yu bize yurt yapan, çağlar öncesinden adalet, barış, sevgiyi öğreten, coğrafyamızı ilim irfan coğrafyasına dönüştürmek için çaba harcayan erenlerimizi, dervişlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir konuşma yaptı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli Müzesi ve türbesini de ziyaret etti.