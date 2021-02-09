‘Anayasadan önce zihniyet değişmeli’

Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin konuşan Uysal, Türkiye’nin derinden nefes almaya ihtiyacı olduğunu belirterek, “Öncelikle böyle bir iklim yok. Niyetle iradenin çakışmadığını her meselede olduğu gibi burada da görüyoruz” dedi.

‘Öyle bir iklim yok’

Uysal, şu açıklamalarda bulundu: “Demokrasi eşittir kuvvetler ayrılığıdır. Bugün kuvvetlerin uyumu diyerek propagandası yapılan bir fiili rejim var. Temkinli bir iyimserlik içerisinde ben de Türkiye’ye ne teklif edeceklerini bekliyorum ama özelde Meclis’teki temsil oranlarına ve sayılara baktığınızda da bunun çok kolay olmadığı görülüyor. Diğer siyasi partilerin muhalefette tutum ve davranışları ortak bir paydada; demokrasi ortak paydasında, adalet ortak paydasında zaten bütünleşiyor.”

Karamollaoğlu da “Anayasa değişikliğinden önce zihniyet değişikliğine ihtiyaç var Türkiye’mizde. Önce siz Anayasa’ya ve kanunlara uyacağınızı bugünkü tavrınızla ortaya koyacaksınız ki yapacağınız anayasa değişikliğinin bir faydası olsun” görüşünü dile getirdi. İktidarın, Meclis’te Anayasa’yı değiştirecek yeterli çoğunluğunun olmadığını ifade eden Karamollaoğlu, şunları kaydetti: “Ben bu anayasa değişikliği iddialarının sadece ve sadece Türkiye’de gündemi değiştirmeye matuf çalışmalar olduğu kanaatindeyim. Ciddiyet varsa, samimiyet varsa ilk yapacakları iş Meclis’te gücü olan siyasi partileri ve yöneticilerini çağırıp onlarla ‘nasıl bir değişiklik yapalım’ diye konuşmalarıdır.”