‘Anayasayı milletimizle beraber yapacağız’

Gül, TRT Haber’de şunları söyledi:Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin konuştu. Gül, TRT Haber’de şunları söyledi:



TAÇLANMASI LAZIM: Hukuki reform dediğimiz konunun en nihai noktası anayasadır. İnsan Hakları Eylem Planı olsun, hukuk reformu, demokrasi reformu olsun, bunun bir anayasayla taçlanması lazım. Türkiye’de her kesimin ‘Bu benim anayasam, evet benim bir ruhum var’ diyebileceği bir anayasayı yapmak bizim birinci görevimiz. Yeni bir yüzyıla girerken artık bu anayasa Türkiye’nin gerisinde bir anayasadır. Milletimiz, gençlerimiz bu anayasanın önündedir. Bu anayasa bizi taşıyamaz.



HERKES GÖRÜŞÜNÜ SUNSUN: Bu anayasa değil, bu ‘ama’yasa olmuş. ‘Ama’larla sınırlandırılan. Tüm siyasi partiler, herkes görüşünü sunsun ve bu görüşünü tartışmaya açsın, milletin hakemliği önünde. Komisyon mu kurulur, bunlar önümüzdeki süreçte belirlenecek bir konu. Bu anayasayı biz milletimizle beraber yapacağız. Meclis’ten ne çıkarsa çıksın milletimizin onayına sunacağız.