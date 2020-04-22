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22.04.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Anıtkabir’de buruk 23 Nisan kutlaması

Her 23 Nisan’da on binlerin akın ettiği Anıtkabir’de bu yılki kutlamalar, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle devlet erkânının katılacağı resmi törenle sınırlı kalacak.

Anıtkabir’de buruk 23 Nisan kutlaması
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

 

Ankara’da 23 Nisan’daki törenler için özel önlemler alınacak. Resmi törenler dışında, yasak kapsamı dışındaki kişiler de olsa Anıtkabir’e ziyaretçi alınmayacak.

TBMM’nin 100. kuruluş yıl dönümü sebebiyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret ederek, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyet de Anıtkabir’de olacak.

CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı  Meral Akşener de törenlerde hazır bulunacak. İki lider TBMM’deki özel oturuma da katılacak. Kılıçdaroğlu özel oturumda grubu adına kürsüye çıkacak, Akşener ise milletvekili olmaması nedeniyle görüşmeyi locadan takip edecek.

Anıtkabir’deki törenlere katılmayı düşündüğü belirtilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de özel oturumda Genel Kurul’daki yerini alacak. Ancak MHP grubu adına Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın konuşacak. Özel oturumda AK Parti grubu adına ise Grup Başkanı Naci Bostancı milletvekillerine hitap edecek.

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