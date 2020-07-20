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20.07.2020 - 14:03 | | DHA

Ankara'da 3'lü Libya zirvesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Byron Camilleri, üçlü toplantıda bir araya geldi.

Ankara'da 3'lü Libya zirvesi

Bakan Akar'ın daveti üzerine Başağa ve Camilleri resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi.

Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığındaki üçlü toplantı öncesi Camilleri ve Başağa'yı tek tek karşıladı. Bakan Akar, toplantı öncesinde konuk bakanlarla ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Milli Savunma Bakanı Akar, Libya İçişleri Bakanı Başağa ve Malta Ulusal Güvenlik ve İçişleri Bakanı Camilleri'nin katılımıyla gerçekleştirilen üçlü toplantı başladı. Toplantıda bölgesel, savunma ve güvenlik iş birliği konuları başta olmak üzere bölgesel istikrar ve barışa katkı kapsamında yapılabileceklerin ele alınacağı belirtildi.

 

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