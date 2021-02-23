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23.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Ankara’da üçlü iş birliği zirvesi

Azerbaycan ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü iş birliği toplantısı için bugün Ankara’ya geliyor

Ankara’da üçlü iş birliği zirvesi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov bugün Türkiye-Azerbaycan-Türkmenisten üçlü işbirliği toplantısı için Ankara’ya gelecek. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov’un, bugün Türkiye’ye ziyaret düzenleyeceği belirtildi.

İkili görüşmeler

Ziyaret sırasında, Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasının planlandığı kaydedilen açıklamada, Meredov’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, ziyaret vesilesiyle Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un da katılımıyla Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı’nın da gerçekleştirileceği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ayrıca, Bayramov ile ikili görüşme yapacağı ifade edildi. Görüşmelerde, ülkeler arası ilişkiler ve bölgesel konulara ilişkin gelişmeler ile işbirliğini daha da geliştirmek için atılabilecek adımların ikili ve üçlü formatta ele alınacağı kaydedildi.

Ankara’da üçlü iş birliği zirvesi

Çavuşoğlu, Gagavuz Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah’la Ankara’da bir araya geldi.

Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, Vlah’la görüşmesinin verimli geçtiğini ve iş birliği imkanlarının ele aldığını kaydetti. Çavuşoğlu, “Gagavuz soydaşlarımız Moldova’yla dostluk köprümüz. Onlara her alanda destek vermeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı. l ANKARA AA

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