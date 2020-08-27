MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Antalya'da CHP Korkuteli ilçe yönetimi görevden alındı
ABONE OL
27.08.2020 - 16:25 | | DHA

Antalya'da CHP Korkuteli ilçe yönetimi görevden alındı

CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, partisinin Korkuteli İlçe Başkanı Yıldıray Çıldır ile yönetimin, partinin ilkelerine ve kurumsal yapısına uymayacak biçimde usulsüz ve makbuzsuz para toplandığının tespiti gerekçesiyle görevden alındığını bildirdi.

Antalya'da CHP Korkuteli ilçe yönetimi görevden alındı

Bayar, yaptığı yazılı açıklamada, parti içi demokrasinin ve denetleme mekanizmalarının eksiksiz şekilde uygulandığını belirtti.

Bir grubun, partinin birleştirici kültürünü ve geleneklerini özümsemekte zorlandığını ve Antalya İl örgütünün 9 Şubat'ta yapılan kongrenin rövanşı doğrultusunda hareket ettiği yönünde açıklamalarda bulunduğunu kaydeden Bayar, "Ya bizdensin ya da ondansın" anlayışını hiçbir zaman benimsemediklerini ve buna göre de hareket etmediklerini vurguladı.

Bugüne kadar da hiçbir kararın intikam ve kin duygusuyla alınmadığını belirten Bayar, mart ayından bu yana Korkuteli'nde bazı yöneticilerin parti tabanı ve kamuoyunun yoğun şikayet ve rahatsızlıklarıyla gündeme geldiğini, bu doğrultuda 22 Haziran'da inceleme ve soruşturma komisyonu oluşturulduğunu kaydetti.

USULSÜZ VE MAKBUZSUZ PARA TOPLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Komisyon çalışması neticesinde il yönetiminin dün toplandığını aktaran Bayar, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Soruşturma neticesinde CHP'nin ilkelerine ve kurumsal yapısına uymayacak biçimde usulsüz ve makbuzsuz para toplandığını tespit ettik. Buna istinaden il yönetim kurulunun oy birliğiyle aldığı kararla ve genel merkezimizin bilgisi dahilinde tüzüğümüz gereğince Korkuteli İlçe Başkanı ve yönetimi görevden alınmıştır. Ayrıca görevden aldığımız ilçe başkanı ve sayman ihraç talebiyle tedbirli olarak Disiplin Kuruluna sevk edildi."

Daha önce il ve ilçe yöneticiliği yapmış kişilerin de arasında bulunduğu bir grubun il yönetimini itibarsızlaştırmaya yönelik açıklamalar yaptığını ileri süren Bayar, göreve gelirken idare etmeye değil, yönetmeye geldiklerini vurguladı.

 

11 kilo altını böyle gasp ettiler!İstanbul Esenler'de bir kuyumcu sabah saatlerinde evinden çıkıp iş yerine gideceği sırada gasp edildi. Kuyumcunun evinin önünde bekleyen 4 kişi 11 kilo altını çalarak kayıplara karıştı. Maskeli şüphelilerin silahlı gasp anı kameralara saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalya'da CHP Korkuteli ilçe yönetimi görevden alındı

Antalya'da CHP Korkuteli ilçe yönetimi görevden alındı

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

Üniversite kayıt tarihi ne zaman 2020? Üniversite kayıt için neler gerekli? İşte belge listesi...

Üniversite kayıt tarihi ne zaman 2020? Üniversite kayıt için neler gerekli? İşte belge listesi...

Sıradaki Haber