Arnavutluk ile yeni bir sayfa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine ilişkin, “FETÖ’nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle Ankara’ya gelen Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşılandı. Konuk Başbakan Rama’nın bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Rama’yı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısında karşıladı.



Erdoğan ve Rama’nın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Rama, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Rama, merdivenlerde Türkiye ve Arnavutluk bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.





Fotoğraf: YAVUZ ÖZDEN Milliyet



‘İzin vermeyiz’



Törende; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yer aldı. Ardından Erdoğan ve Rama, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine ilişkin, FETÖ’nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz” dedi.



Arnavutluk’ta altyapı ve turizm alanlarında yatırımları artırmayı planladıklarını söyleyen Erdoğan iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini yeni boyuta taşımayı öngördüklerini vurguladı. Erdoğan, ayrıca Türkiye’nin desteğiyle Arnavutluk’ta bir hastane inşa edileceğinin müjdesini de verdi. Erdoğan, Arnavutluk’ta eskiden FETÖ’ye ait olan ve Maarif Vakfı’nın devraldığı üniversitenin de geliştirileceğini belirterek, “Orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak” dedi.



‘Güçlü irade’



Arnavutluk Başbakanı Rama, kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Rama, “Dost Türkiye’yi ilk kez ziyaret etmiyorum. Daha önce de gelmiştim fakat bu seferki misafirperverlikte Arnavutluk’tan gelen heyetle birlikte şunu tespit ettik, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için güçlü bir iradenin göstergesini gördük” dedi.



Rama, Arnavutluk’ta meydana gelen depremlerde, desteğini esirgemeyen ve daima ülkesinin yanında olan Türk halkına da teşekkür etti.