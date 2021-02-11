‘Artık bu köhne siyaset tarzının işi daha da zor’

Kongrelerin Kovid-19 tedbirlerine uygun olarak yapıldığını belirten Erdoğan, “Milletimiz bugün bize 2023 hedeflerimizi işaret ediyor. Türkiye’nin demokrasiden ekonomiye her alanda en üst lige çıkmasının ifadesi olan 2023 hedeflerimizin en kritik dönemeci de aynı yıl yapılacak seçimlerdir. Kongrelerimizde, partimizi 2023 seçimlerine taşıyacak, inşallah sandıkta bir kez daha elde edeceğimiz zafere imza atacak kadroları belirliyoruz” dedi.

‘10 ülke arasında’

“Vesayetle elde edemediklerini terör örgütleriyle, onlarla başaramadıklarını darbeyle deneyenleri bugüne kadar nasıl hep hüsrana uğrattıysak inşallah bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz” diyen Erdoğan “Demokrasimize, ekonomimize, özgürlüğümüze sahip çıkarak, kalkınma yolunda elde ettiğimiz kazanımlara sahip çıkarak Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Erdoğan “Artık ülkemizin 84 milyona yaklaşan nüfusunun her birini, AK Parti’nin tabii mensubu olarak görüyoruz. Ana kademimizle, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla gönlünü ve desteğini partimize çekemediğimiz tek bir ferdin dahi bulunması bizim eksiğimizdir” dedi.

‘Çabaları yetmiyor’

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ülkeyi yürütme ve yönetme yetkisi alabilmenin tek yolunun milletin yarısından fazlasının desteğini kazanabilmek olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dolayısıyla artık bu köhne siyaset tarzının işi daha zordur. 40 benzemezi aynı torbaya sokmaya çalışan ittifak çabaları dahi bu gerçeği değiştirmeye yetmiyor. AK Parti olarak tamamını tabii seçmenimiz olarak gördüğümüz milletimizin her bireyini kendi çatımız altında görme gayretimizde ne kadar mesafe kat edersek, hangi mahfillerde yazıldığı belli olan bu oyunu o kadar çabuk bozarız” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı Kurtdereli Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Balıkesir 7. Olağan İl Kongresi’ne katılarak bir konuşma yaptı.