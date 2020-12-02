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02.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Aşı milliyetçiliği’ salgını uzatacaktır

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, TRT World Forum 2020’de “Pandemi Döneminde Küresel Sağlık Sorunlarına Ortak Çözümler” başlıklı oturum için yaptığı konuşmada Kovid-19 aşısının adil dağıtımı konusunun önemine dikkati çekti.

‘Aşı milliyetçiliği’ salgını uzatacaktır

Ghebreyesus, “Aşı konusunda milliyetçilik, salgının ömrünü kısaltmak yerine uzatacaktır. Salgının kontrol altına alınması için bir an evvel aşı geliştirilmelidir. Düşük ve orta gelirli ülkelerin Kovid-19 aşısına ulaşamaması durumunda virüs yayılmaya ve insanları öldürmeye devam edecektir” dedi.

 

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