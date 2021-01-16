‘Aşıda bir yan etki olmadı’

Erdoğan cuma namazını Beşiktaş’ta bulunan Bezmialem Valide Sultan Camii’nde kıldı. Erdoğan, cuma namazı çıkışında bir süre yaptığı telefon görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, dün olduğu aşının sorulması üzerine, “Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evelallah sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci dozu olacağım” dedi. Erdoğan, Yunanistan ile istikşafı görüşmelerin sorulması üzerine, “1963’ten beri biz AB ile olan münasebetlerimizi hep olumlu istikamette götürmenin gayreti içerisindeyiz. Ne yazık ki AB bize şimdiye kadar verdiği sözleri tutmadı. Şimdi ise yeni bir süreç içindeyiz. İkili görüşmelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Gerek ikili görüşmeler, gerek diğer irtibatlarımız devam ediyor. Tüm bu görüşmelerde Yunanistan ile Miçotakis ile görüşme konusu olumlu yaklaştığımız bir konu olmuştur. Biz de başlatılabilir dedik” dedi.