MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri ‘Aşıda bir yan etki olmadı’
ABONE OL
16.01.2021 - 07:00 | | İSTANBUL DHA

‘Aşıda bir yan etki olmadı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şu ana kadar bir yan etki olmadı. Evelallah sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci aşımızı olacağız” dedi

‘Aşıda bir yan etki olmadı’

Erdoğan cuma namazını Beşiktaş’ta bulunan Bezmialem Valide Sultan Camii’nde kıldı. Erdoğan, cuma namazı çıkışında bir süre yaptığı telefon görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, dün olduğu aşının sorulması üzerine, “Şu anda herhangi bir yan etki söz konusu değil. Evelallah sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci dozu olacağım” dedi. Erdoğan, Yunanistan ile istikşafı görüşmelerin sorulması üzerine, “1963’ten beri biz AB ile olan münasebetlerimizi hep olumlu istikamette götürmenin gayreti içerisindeyiz. Ne yazık ki AB bize şimdiye kadar verdiği sözleri tutmadı. Şimdi ise yeni bir süreç içindeyiz. İkili görüşmelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Gerek ikili görüşmeler, gerek diğer irtibatlarımız devam ediyor. Tüm bu görüşmelerde Yunanistan ile Miçotakis ile görüşme konusu olumlu yaklaştığımız bir konu olmuştur. Biz de başlatılabilir dedik” dedi.

Kocaeli'nde kaybolan doktorun son görüntüleri ortaya çıktıKocaeli’de 2 gündür kendisinden haber alınamayan doktorun, evinden çıktıktan sonra marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dereceli okçunun göz göre göre ölümü

Dereceli okçunun göz göre göre ölümü

Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

Milyonları ilgilendiriyor! Maaşınız düşer, o borçlar siliniyor…

Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

Biden 'Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı

Görev şehidi SAT subayı uğurlandı

Görev şehidi SAT subayı uğurlandı

Sıradaki Haber