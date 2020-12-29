‘Aşılar yılbaşı öncesi gelecek’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılının son Kabine Toplantısı’na başkanlık etti. Beştepe’de gerçekleşen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

İSTİKLAL MARŞI YILI: İstiklal Marşımız, bir asır önce verdiğimiz mücadelenin ruhunu yansıtıyor. TBMM, kabulünün 100. yılı vesilesiyle 2021’i İstiklal Marşı Yılı olarak ilan etti. Bu ülkenin bir vatandaşı, bu milletin ferdi olmanın en başta gelen şartlardan biri İstiklal Marşı’nın 10 kıtasındaki tüm mesajları kalbimize kazımaktır.

İLK UYDUMUZ 2022’DE UZAYDA: İlk haberleşme uyduğumuzu inşallah 2022’de uzaya gönderiyoruz. Kendi milli siber güvenlik teknolojilerimizi geliştirmek suretiyle güçlü ve caydırıcı bir altyapı oluşturuyoruz. ‘Mavi Vatan’dan siber uzaya kadar her sahada egemenlik haklarımıza sahip çıkacağız.

TOPRAK KİRALADIK: Salgın döneminde üzerinde en çok konuşulan hususlardan biri gıda üretimi ve tedarikinin sürdürülebilir olmasıydı. Tahminler dünyanın 2050 yılında 10 milyarlık bir nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak mecburiyetinde kalacağını gösteriyor. Bugünkünden yüzde 60 daha fazla gıda üretiminin yapılmasına ihtiyaç duyulacağı anlamına geliyor. Bugün 140 ülke başka yerlerde toprak kiralamak suretiyle kendini geleceğe hazırlamanın gayreti içerisindedir. Bu konuda en cazip yer de bakir ve bereketli Afrika topraklarıdır. Türkiye olarak biz de bu amaçla, çeşitli yerlerde toprak kiralamaya başladık.

TARIMSAL MİLLİ GELİR: Türkiye 18 yılda tarımsal milli gelirini 37 milyar liradan 278 milyar liraya yükselterek Avrupa’da ilk sıraya yükselmiştir. Geçtiğimiz yıl 193 farklı ülkeye, 1827 çeşit tarımsal ürün ihracında 18 milyar dolar gelir elde ettik.

İNGİLTERE İLE TİCARET ANLAŞMASI: Hazinemizin ihraç ettiği kağıtlara ve borsamızda işlem gören hisse senetlerine büyük talep var. Uluslararası doğrudan yatırımlarda ülkemize yönelik büyük bir iştah görüyoruz. İhracatımız, 25 Aralık itibariyle 2020’deki hedeflerin üzerine çıkarak, 166 milyar doları buldu. Bu vesile ile dış ticaretimiz açısından büyük önem taşıyan gelişmenin müjdesini paylaşmak istiyorum. En önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı çerçevesinde başlayan takvim Perşembe günü tamamlanıyor. Ticari ilişkilerimizin bu ayrılıktan zarar görmemesi için en başından itibaren süreci yakından takip ettik. Uzun müzakereler sonunda İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalama aşamasına geldik. Yarın (bugün) inşallah bu anlaşmanın imzaları atılıyor. Bu, Gümrük Birliği anlaşmasından sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır. 2021 yılından itibaren hem Türkiye’nin hem İngiltere’nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor.

AŞIDAN GERİ KALMAYIZ: Salgın döneminde dünyanın geri kalanı gibi ülkemizdeki vatandaşlarımızın da en büyük umudu aşı çalışmalarıdır. Türkiye’nin dünya ile beraber normalleşme sürecini yürütebilmesi için aşı tedarik ve geliştirme çalışmalarının gerisinde kalmamız mümkün değil. Menşeine bakmaksızın tüm aşı çalışmalarını yakından takip ediyor, neticelere göre anlaşmaları imzalıyoruz. Yaşanan aksaklıkları aşmak için alternatifleri değerlendiriyoruz.

ÇİN AŞISI: Çin’den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmelerini bekliyoruz. Almanya’dan gelecek aşının da Ocak’ta ülkemize ulaşacağını ümit ediyoruz. Asıl önemi ve önceliği hem gelenekçi hem yenilikçi yöntemlerle geliştirdiğimiz kendi aşılarımıza veriyoruz. Yüksek teknolojiye dayalı altyapılar, bilim insanlarımızın sayesinde 8 ayrı aşı çalışmasını başarıyla yürütüyoruz. Bunlardan birinde son aşamaya geçildi. Diğerlerinin bir kısmında da aynı safhaya gelinmek üzeredir. Konunun ilgili bakanlıklarımıza, aşı gelişme çalıştırmalarını yakından takip etmeleri ve gereken işbirliğini göstermeleri hususunda kesin talimat veriyorum. İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız.

YÜZ YÜZE EĞİTİM 15 ŞUBAT’TA: Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021’e kadar uzatıyoruz.

‘Yetki olsa bu teröristi çıkaracaklar’

AİHM’E TEPKİ: AİHM ülkemizle ilgili bir davada kendi hukuki süreçlerine, İspanya ve İtalya gibi ülkelerdeki benzer yargılamada verdiği kararlara aykırı bir tavır sergiledi. Biz de çifte standartlı, hukuki değil, siyasi saiklerle verilen kararı uygulamayız dedik. Vay efendim sen nasıl böyle bir şey söylersin. Demek ki kendileri yetki sahibi olsalar elinde onlarca insanın kanı bulunan bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar. Arkasında durdukları kim? Hakkındaki iddianameye göre 37 nitelikli adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 3 bin 777 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 295 hırsızlık, 15 yağma, 308 işyeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk Bayrağını yakma, 7 Atatürk’ü Koruma Kanununa muhalefet suçunun işlendiği, 326 güvenlik görevlisi ile 435 vatandaşın yaralandığı 6-8 Ekim olaylarının baş sorumlusu. Üstelik bu kişinin burada sayılmayan teröre destek mahiyetinde daha pek çok sözü var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile incelemelerde bulundu.

4 bin 440 eser yurda döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Açılış Programı’nda konuştu. Erdoğan, “Müze, statik bakımdan tahkim edilerek, depreme karşı eskisine göre daha dirençli hale getirildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi sürekli eleştirse de, bu topraklara ait ne varsa Türkiye’nin bir zenginliği olarak hepsini kucaklıyoruz. Türkiye genelinde 156 müzemizi yenilerken, uluslararası standartta 52 yeni müze daha ülkemize kazandırdık. Ülkemizden yurt dışına kaçırılan eserlerin tekrar vatanına dönmesi için de yoğun gayret gösteriyoruz. Bu yönde yaptığımız çalışmalar neticesinde son 18 yılda, 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk. Paha biçilmez bir çok eserin halen dünyanın önemli müzelerinde sergilendiğini biliyoruz. Çalınan bu eserlerin iadesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.