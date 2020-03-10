Askeri heyetler masaya oturuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesinde sağlanan ateşkesin kalıcı olup olmayacağı açısından kritik önem taşıyan görüşmelere katılacak Rus askeri heyeti dün Ankara’ya ulaştı. Rus heyetle, ateşkesin durumu, sahaya yansıması ve M4’ün kuzeyinde ve güneyinde uygulanacak 12 kilometrelik güvenlik koridorunda ortak devriyelere başlanmasına yönelik detaylar bugün başlayacak görüşmelerde ele alınacak.

Bir hafta sürecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Rusya ile varılan mutabakat kapsamında Rus-Türk heyetlerinin gerçekleştireceği toplantıların bugün başlayacağını açıkladı. Bir hafta süreceği belirtilen müzakerelerde M4 otoyolu üzerinde oluşturulacak kontrol noktalarının yerleri, güvenli koridorda görev alacak birliklerin sayısı, kullanılacak teçhizat, bölgede sorun yaratacak noktaların belirlenip temizlenmesi ve ortak devriyenin detayları netleştirilmeye çalışılacak. Moskova’da çalışmaların 7 gün içinde tamamlanmasına karar verildi.

Türkiye’nin çabası

Bu arada sahada da ateşkes şartlarının uygulanması için muhalif gruplarla görüşmelerin başladığı bildiriliyor. Bölgede bulunan HTŞ dahil 20’yi aşkın silahlı grup temsilcisine, uygulamaya geçirilecek plan konusunda bilgi verildiği, plana destek verilmesi halinde rejimin saldırılarının önüne geçilebileceğinin söylendiği aktarılıyor.

Kaynaklar, bölgede faaliyet gösteren birçok muhalif grubun, Türkiye’nin çabasını taktir ederek desteklerini ilettiğini kaydetti. Ancak bölgedeki silahlı grupların bir bölümünü içinde barındıran Heyet Tahrir Şam (HTŞ), Türkistan İslam Partisi ve cihatçıların yeni çatı örgütü Hurras el Din gibi radikal silahlı muhalif gruplar anlaşmaya mesafeli yaklaşıyor. Yazılı bir açıklama yapan HTŞ, anlaşmaya uymayacağını duyurdu. Açıklamada, Türkiye’nin girişimlerine teşekkür edilirken, “Moskova’da ateşkes konusunda imzalanan son ittifak, önceki ittifaklardan farklı değildir” denildi.

Geri dönüş başladı

İdlib’in güney kırsalında rejimle muhalif güçler arasında belirli aralıklarla karşılıklı havan saldırısı dışında bölge genelinde durumun sakin olduğu bildirildi. Mutabakatın ardından çatışma alanlarından göç etmek zorunda kalan ailelerin de geri dönmeye başladığı belirtiliyor.

‘Gerekirse kuvvet kullanmaya hazırız’

Anadolu Ajansı’na konuşan güvenlik kaynakları Moskova’da imzalanan mutabakata uyulması konusunda TSK’nın azami hassasiyet gösterdiğini, sahada da buna göre hareket ettiğini bildirdi. Kaynaklar, “TSK tarafından herhangi bir ateşkes ihlali yapılması söz konusu olmadığı gibi, ateşkesi ihlal edenlere karşı da gerekirse kuvvet kullanmaya hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Rejimin ihlal teşebbüsleri, tarafımızdan bilinmekte ve izlenmektedir. Garantör olarak Rusya Federasyonu’ndan beklentimiz, rejimin mutabakatta belirtilen hususlara tam olarak uymasını sağlamasıdır” ifadesini kullandı.