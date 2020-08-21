‘Asla umutsuz değilim’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelecekten umutlu olduğunu belirterek, “Yapacak çok işimiz var” dedi. Kılıçdaroğlu, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da yayımlanan “Gör Beni” programına katıldı. Oğluna bedelli askerlik yaptırmamasıyla ilgili soru üzerine Kılıçdaroğlu, “Genel başkan olduğunuz andan itibaren sadece sizin değil, ailenizin, yakınlarınızın kamuoyunun merceği altında olduğunu unutmamanız gerekiyor” dedi. Genel başkan olduktan sonra çemberin daha da büyüdüğünü, eşinin ve çocuklarının da artık daha dikkatli davranması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, kızının eviyle ilgili yaşananlara ilişkin soru üzerine, şöyle konuştu:

‘Acı her yerde acıdır’



“Beni yıpratmak amacıyla kızımın aldığı bir daire üzerinden manşetler atıldı. Ben de bir televizyon programında ‘Şu kadar para verirseniz size veririm’ dedim o evi. Öyle villa falan değil, mütevazı, iki odalı bir ev. ‘Biz o parayı veririz’ dediler, ‘Çok mutlu olurum’ dedim. Parayı aldık, şimdi kızım daha güzel bir ev aldı. Bir kızım avukatlık yapıyor. Kendisine ilk söylediğim söz şu: ‘Hiçbir CHP’li belediyeden içeri girmeyeceksin.’ Çünkü olur ya girer bir yere, hemen iki fotoğraf, ‘Vay efendim geldi, şu oldu, bu oldu vesaire...’ bir sürü laf edecekler. Çocuklarım da eşim de çok dikkatliyiz. Zaten normal hayatımız da böyleydi.”



Şehit cenazesinde yaşanan olayların eşi ve çocuklarını nasıl etkilediğinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, “Onların yaşadığı acıyı, dehşeti gördüm. Eşimin nasıl ağladığını, çocuklarımın nasıl ağladığını biliyorum. Bunları kamuoyuyla paylaşmadık. Ama acı her yerde acıdır, kim olursa olsun” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, “Seçim kaybettiğiniz gecelerde ne hissediyorsunuz?” şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi: “Sonuçta bir emek vermişsiniz ve bir sonuç alamamışsınız elbette çok üzülüyoruz. Ancak siyaset biraz direnme, ısrar kurumudur. Olumsuz bir tablo ile karşılaştığınızda geri adım atmamaktır.”



‘Zenginliğimiz gençler’



Gelecekten umutlu olduğunu güzel ve dinamik bir Türkiye beklediğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “Çok büyük bir zenginliğimiz var ama bunun farkında değiliz. Zenginliğimiz gençlerimiz, taşı sıksa suyunu çıkartırlar. 2035’te Türkiye yaşlı nüfusa doğru gidiyor o yüzden bu zenginliği Türkiye’nin büyümesi ve kalkınması için kullanmalıyız. Yapacak çok işimiz var hepsini yapacağız asla umutsuz değilim” dedi.