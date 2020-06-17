Aslan, Erdoğan’ın başdanışmanı oldu

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararı ile TEM Daire Başkanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na getirildi.

15 Temmuz darbe girişiminde Jandarma Genel Komutanlığı’nda rehin alınan Aslan, başından vurularak ağır yaralanmış, geçirdiği operasyonlarla hayata tutunarak “gazi” unvanı almıştı.

Aslan’a gösterdiği kahramanca mücadeleden” ötürü Devlet Övünç Madalyası verilmişti.

‘Kahramanımızsın’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aslan’ın atanması ile ilgili mesajında “Hainliklerle dolu o gecede FETÖ’ye karşı amansız mücadele veren gazimize yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da “15 Temmuz için, ‘FETÖ’nün ihanetine kanıt aranıyorsa, kanıt benim’ diyen TEM Başkanımız Turgut Aslan, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu. Turgut Abi, sen bizim kahramanımızsın, teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanımız” mesajını paylaştı.