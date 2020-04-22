Astana görüşmeleri bugün devam ediyor

Suriye Anayasa Komitesi’nin muhalif Eş Başkanı Hadi el Bahra ve Antalya Bilim Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü Prof. Dr. Tarık Oğuzlu toplantıya ilişkin Milliyet’e değerlendirmelerde bulundu. Hadi el Bahra, şunları söyledi: “Bugünkü görüşmelerde öncelikli konu, Türk-Rus mutabakatında varılan ateşkesin istikrarlı hale getirilmesi. İkincisi, Soçi Anlaşması’nın çatışmasızlık hattına geri dönülmesi ve rejim güçlerinin son saldırılarında aldıkları köy, kasaba ve şehirlerin dışına çekilmesi gibi geri kalan konuların detaylarını incelemeye çalışmak olmalıdır. Benim de eş başkanı olduğum Cenevre’de tıkanan Anayasa Komitesi siyasi sürecinin aktivasyonu için, Rusya ve İran gerçek çabalarını göstermeli, rejimin anayasa komite çalışmalarına olumlu bir şekilde katılması ve tam bağlılık göstermesi için bir anlaşmaya varmalılar.”



Oğuzlu da “İran’ın Astana Görüşmeleri’ne tekrar başlanması yönünde attığı adımın en önemli nedeni, Türkiye ile işbirliğini sürdürülebilir kılmak. Ne İran ne de Rusya, Türkiye’nin kendi başına insiyatif alarak ABD ile daha yakın işbirliği yapmasını istemez. Bunun önünü alabilmek için süreci hızlandırdılar. Somut bir sonuç çıkmasından ziyade sürecin devamlılığını önemsiyorlar. Ancak bu sürecin rejimin lehine işlediğini görüyoruz” dedi.