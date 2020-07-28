28.07.2020 - 16:26 |
Atatürk üzerinden rejim tartışmasına AK Parti Sözcü Çelik'ten sert tepki
Atatürk üzerinden rejim tartışmalarıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Demokrasimiz her türlü resjim istismarına kapalıdır. Ayasofya'yı rejim tartışmasına dönüştürmek provokasyondur. Kimse bu ülkede Atatürk'e saygısızlık yapamaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin ilk Cumhurbaşkanı'dır. Atatürk'ü kendilerine kalkan yapanlar onu istismar ediyor' dedi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
Ömer Çelik yaptığı açıklamada; Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasının ardından Atatürk üzeriden yürütülen algı operasyonuna tepki gösterdi.
Sözcü Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;
Dışarıda Türkiye'nin bileğini bükemeyenler içeriye yöneldi.
Sağlık Bakanlığı'ndan sağlıklı bayramlar için sofra örneğiSağlık Bakanlığınca Kurban Bayramı sürecinde sağlıklı ve doğru beslenme için tüketilmesi gerekenleri gösteren örnek bir “sağlıklı bayram sofrası” hazırlandı. Bayramda dengeli beslenmek için dikkat edilmesi gerekenler ise Sağlık Bakanlığında görevli diyetisyenler tarafından anlatıldı.