‘Atatürk’e dil uzatılması söz konusu değil’

CNN Türk’te gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kalın, özetle şunları söyledi:

REJİM TARTIŞMASI SUNİ: Vakfiyeler 600-700 yıllık vakıf geleneğimizin ve kültürümüzün bir parçası. Ali Erbaş Hoca’nın hutbesinde Atatürk’e dil uzatılması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü Atatürk bu vakfiyeyi ortadan kaldırmış birisi değil. Buradan ‘Atatürk’e lanet okundu, dil uzatıldı’ sonucunu çıkarmak çok iyi niyetli bir değerlendirme olmaz. Ayasofya gibi bir yerde, bir cuma hutbesinde, herhangi bir yerde biz lanet okunmasını doğru bir yaklaşım olarak asla kabullenmeyiz. Ne Cumhurbaşkanımızın ne diğer arkadaşlarımızın hiçbir zaman böyle bir tavrı söz konusu olmamıştır. Hele buradan bir rejim tartışması başlatmak. Bunun bir rejim tartışmasına dönüşüyor olması bir kere suni bir gündem.

HİLAFET SUNİ GÜNDEM: Türkiye Cumhuriyeti devletinin esasları, ilkeleri anayasa ile belirlenmiştir. Bizim amacımız 2023’te Türkiye Cumhuriyeti’ni halkın demokratik iradesine, milli iradesine dayalı tam bağımsız, sosyal hukuk devleti ve laiklik ilkeleri çerçevesinde, olması gereken yere getirmek olmalıdır. Hilafet ve saltanat tartışması suni tartışmalardır. Ayasofya gibi bu kadar güzel bir anı yaşadıktan sonra bir tarafta, ‘Atatürk’e dil uzatıldı’ demek, diğer tarafta ‘hadi hilafete gidelim’ demek bu başarıyı gölgelemek olur. Hilafet tartışması başlatmak Türkiye’yi asıl hedeflerinden saptırma anlamına gelir.

NOT EDERİZ: (Osman Kavala’nın tutukluluğu) Hukuki süreç. Umarım en kısa sürede hukukun kuralları çerçevesinde karar alınır. Amerika olsun, Avrupa olsun, Türkiye’deki hukuk sistemine, hukukun iç işleyişine saygı göstermelerini bekleriz, yapmaları gereken budur. Açıklamalarını not ederiz ama nihai olarak kararı verecek olan mahkemelerdir.