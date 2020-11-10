‘Atatürk’ün açtığı yolda ilerliyoruz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Kurtuluş Savaşı’nın önderi, ebedi Başkomutanımız, Cumhuriyetimizin ve bağımsızlığımızın mimarı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikal edişinin 82. yıldönümünde saygı, minnet ve özlemle anıyorum. O’nun eşsiz devrimci fikirleri ile aydınlattığı bu yolun sonunda, inanıyorum ki ülkemiz, bağımsız yargı ve eksiksiz bir millet egemenliğine kavuşacaktır.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Atatürk; en umutsuz zamanlarda ülkenin ve milletin içinde bulunduğu olanaksızlıklara boyun eğmemiş, cesareti ve kararlılığı ile asil milletimizi Milli Mücadele sonunda zafere ulaştırmış ve şanlı tarihimizin altın sayfalarında müstesna bir yer edinmiştir. Atatürk’ün açtığı yolda ilerleyerek azim ve kararlılıkla sürdürdüğümüz bu mücadele, ebediyen devam edecektir.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Ebediyete intikalinin 82. yılında cumhuriyetimizin kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla ve rahmetle anıyorum.