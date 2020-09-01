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01.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Atay’a saldırıya Şentop’tan kınama

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, önceki gece İstanbul Kadıköy’de kimliği belirsiz beş kişinin saldırısında hastanelik oldu. Saldırganlar kaçarken Mengüllüoğlu Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

Atay’a saldırıya Şentop’tan kınama

 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop,  Mengüllüoğlu’nun İstanbul’da bir grup tarafından darp edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Süreçle ilgili olarak yetkililerle görüşüp bilgi aldığını ifade eden Şentop, “Bir milletvekiline yönelik yapılan fiziki saldırı tasvip edilemez. Kınıyorum. Olayın bütün boyutlarıyla araştırılması, faillerin tespiti ve soruşturulması için gerekenler yapılmaktadır” dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan telefon

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Barış Atay Mengüllüoğlu’nu telefonla arayarak, “geçmiş olsun” dileğinde bulundu.

Türkiye genelinde FETÖ operasyonuFetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde operasyon başlatıldı.
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