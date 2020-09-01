Atay’a saldırıya Şentop’tan kınama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mengüllüoğlu’nun İstanbul’da bir grup tarafından darp edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Süreçle ilgili olarak yetkililerle görüşüp bilgi aldığını ifade eden Şentop, “Bir milletvekiline yönelik yapılan fiziki saldırı tasvip edilemez. Kınıyorum. Olayın bütün boyutlarıyla araştırılması, faillerin tespiti ve soruşturulması için gerekenler yapılmaktadır” dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan telefon

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Barış Atay Mengüllüoğlu’nu telefonla arayarak, “geçmiş olsun” dileğinde bulundu.